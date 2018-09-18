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Keşaplı'ya tarihi görev!

İtalya’da yaşayan Türk gazeteci Keşaplı bir ilke imza attı ve Malta takımı Wanderers’ın basın ve kurumlararası ilişkiler direktörü oldu.

18 Eylül 2018 Salı 14:31
Keşaplı'ya tarihi görev!

Uzun yıllar İtalya'da yaşayan aynı zamanda çok sayıda medya kuruluşunda görev alan Türk gazeteci Dündar Keşaplı, Malta'nın önemli ve köklü kulübü Sliema Wanderers futbol kulübüyle anlaştı. 

25 yılı aşkın başarılı gazetecilik kariyerinde sayısız önemli ve özel habere imza atmasıyla tanınan Keşaplı, Sliema Wanderers kulübünün basın ve halkla ilişkiler genel direktörlüğünün yanı sıra UEFA ile ilişkilerinden sorumluluk görevine getirildi. Keşaplı, böyle bir göreve getirilen ilk Türk isim oldu.

Sliema Wanderers Başkanı Keith Perry, Keşaplı ile anlaşmış olmalarına ilişkin, “Sizinle burada birlikte işbirliği yapıp, çalışacak olmak benim için büyük onur. Sizin tecrübelerinizle birlikte Sliema Wanderers’ın daha da ileri gideceğini düşünüyorum.” dedi. 

Gazeteci Keşaplı da kendisine verilen bu görevden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Güzel bir işbirliği olacak. Bir aile gibi olacağımızı düşünüyorum. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirerek, kulübü uluslararası ve her türlü resmi etkinliklerde başarıyla temsil edeceğim" diye konuştu.

İmza töreninde, Sliema Wanderers Başkanı Perry ile birlikte kulübün genel direktörü İtalyan eski futbolcu Gianfranco Guazzoli de hazır bulundu.

Dündar Keşaplı, İtalya spor tarihinde bir ilke imza atarak, 2009 yılında İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu (USSI) üyeliğine seçilmişti. Bugün halihazırda USSI'nin dış ilişkiler görevini sürdürmenin yanı sıra Keşaplı, haber kanalları SKYTG24 ile TGCOM24 kanallarında yorumculuk yapıyor. Keşaplı, halen Türkiye'den TRT Spor, Aspor’un temsilciliğini sürdürmekte.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:31
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