Keşan’da yolda yürüyen kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolda yürüyen kadınların fotoğraflarını kendilerinden habersiz olarak çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan F.M.’nin cihazları Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na gönderilirken, konuyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Keşan içinde şehrin farklı noktalarında yolda yürüyen kadınların fotoğraflarını gizlice çeken bir kişi, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış, bu paylaşımlarda kendilerini ve yakınlarını gören vatandaşların durumu fark etmesiyle olay kamuoyunda oldukça büyük tepki çekmişti.

Edinilen bilgiye göre, mağdurların şikayetçi olmasının ardından hemen soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın geçtiği yerlerde bulunan banka ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan kapsamlı çalışmaların ardından F.M. isimli 40-45 yaşları arasında olan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli F.M., suçunu itiraf etti ve kendisine ait telefon ile diğer elektronik cihazlarına el konulup, incelenmek üzere Siber Suçlarla Müdacale Başkanlığı’na gönderildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M., adli kontrolle denetimli olarak serbest bırakılırken, yürütülen soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu sırada 6’sına ulaşılan fotoğraflardaki mağdurlara ulaşma çalışmalarına da devam ediliyor.