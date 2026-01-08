  • İSTANBUL
Son Haberler

Suriye’deki teröristlere destek için yine sokağa çağrı! Kobani kalkışması benzeri provokasyon

Vali Zorluoğlu'dan DEM'li belediyelere emekçi kıyımı tepkisi

İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı
Keşan'da felaket: Çatılar uçtu, tekneler battı

Keşan'da felaket: Çatılar uçtu, tekneler battı

Edirne, Keşan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, Yayla köyü sahilindeki bir iş yerinin kaplamaları söküldü, sahildeki tekneler battı.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından, Keşan ilçe genelinde de esen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı apartmanların çatıları uçtu. Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda kopmak üzere olan ve tehlikeye sebep olacak malzemeleri sökerek aşağı indirdi.

Öte yandan, Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki bir iş yerinin dış cephe kaplamasındaki malzemeler sökülerek yere düşerken, Yayla Sahili Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan bir tekne, su alarak battı.

Yayla köyü sahilinde turizm tesisi bulunan Mustafa Altunhan, şiddetli rüzgar nedeniyle Saros Körfezi’nde oluşan dalgaların tesise ulaştığı anlarda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ben böyle bir şey görmedim. Eskiden 2 gün esen lodos 10 günden veri öyle bir şiddetli ki tesislerin içerisine giremiyorum. Her yer su altında kaldı" dedi.

Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!

Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!

Fırtına Ayasofya minaresinin alemini uçurdu

Fırtına Ayasofya minaresinin alemini uçurdu

Fırtınadan deniz ortasında feribotta mahsur kaldılar

Fırtınadan deniz ortasında feribotta mahsur kaldılar

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

