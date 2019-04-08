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Seçim 2019 Sayfası

Keşan'da CHP ve İP'in talebi reddedildi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki seçimi AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı. CHP ve İYİ Parti'nin tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik talebi YSK tarafından reddedildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:14
Keşan'da CHP ve İP'in talebi reddedildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, CHP ve İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularak, tüm geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, talebi reddetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Keşan'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı.

Dilekçe verildi

Belediye başkanlığını 11 oy farkla Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi.

İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar, yeniden sayıldı. Sayım sonrası İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği kaydedildi. CHP ve İYİ Parti, İl Seçim Kurulu'na da itirazda bulundu; ancak talep reddedildi.

CHP ve İYİ Parti tarafından son olarak YSK'ya itirazda bulunularak, Keşan'daki tüm geçersiz oyların yeniden sayılması istendi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, bu talebi de reddetti. Helvacıoğlu'nun mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevini devralacağı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:14
  1. Edirne
  2. Mustafa Helvacıoğlu

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