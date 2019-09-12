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Keşan’da ayçiçeği hasadı başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın “Sarı Gelini” olan ayçiçeği hasadı başladı, çiftçilerin yüzü “Gündöndü” olarak da bilinen ayçiçeğindeki verimle bu sene güldü.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:35
Keşan’da ayçiçeği hasadı başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın “Sarı Gelini” olan ayçiçeği hasadı başladı, çiftçilerin yüzü “Gündöndü” olarak da bilinen ayçiçeğindeki verimle bu sene güldü.


Keşan’da ekimi Nisan-Mayıs ayında başlayan ayçiçeğinde hasat zamanı geldi. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Trakya’nın en büyük tarım arazilerinden birine sahip Keşan’da hasadın başlamasıyla birlikte ayçiçeği tarlalarına giren üreticiler ilk önce biçerdöverlerin temizlik ve bakımını yaptılar ve ardından ayçiçeklerini biçmeye başladılar. Biçerdöverlerin depoları doldukça elde ettikleri ürünleri gören çiftçiler hasattan memnun kaldı.


Üretici Sayim Bilici, “Hasat iyi geçiyor şu anda, dönümde 250-300 alanlar var. Beğendik tarafı biraz daha zayıf, ancak Boztepe tarafı daha iyi. Buralar daha çok yağmur almış demek ki” diyerek verimden mutlu olduğunu belirtti. Beğendik civarında bulunan tarlalarda yağ oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Bilici, “Beğendik’te 42-44 arası yağ oranı var, Boztepe dolaylarında 38’lerde geziyor” diyerek yağış alan bölgelerde daha düşük olduğunu kaydetti. Daha iyi bir fiyat beklediğini belirten Bilici, şöyle konuştu:


"Ayçiçeğinde durumlar iyi. Verimler güzel ama fiyatlar bozuldu. Verim geçen yıla oranla yükseldi. Geçen yıl daha düşüktü. Ama fiyatlar geçen yıla oranla kötü. Yağlı Tohumlar, ücreti 2 taksitte ödeyeceğini açıklayınca tüccar fiyatı düşürdü. 2 bin 500’e sattığımız ayçiçeğini, şimdi 2 bin 300’e satıyoruz."


Diğer yıllara oranla ayçiçeğinden daha iyi verim aldığını belirten Zati Özveren ise, “Bu yıl dönümden 250-280 arası alıyoruz. Bu sene buğday da iyi geçti, ayçiçeği de iyi geçti. Verimler iyi” diyerek, bu yıl bir ilk yaşadıklarını ancak fiyatların beklentilerini karşılamadığını söyledi. “Herkesin inşallah çok iyi verimi olur ancak fiyatlar düşük bu sene. Diğer yıllarla aynı gibi bir şey. Gübre yüksek mazot yüksek, gübre geçen sene bin 500 liraydı bu sene bin 800 lira ama ayçiçeği fiyatı yine aynı. Mazot geçen sene 5 liraydı bu sene 6 buçuk lira. Bereket verimlere. Allah yardım ediyor” diyen Özveren, daha iyi fiyat beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:35
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