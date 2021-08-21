Kervan Gıda İlk 500’de yerini aldı

Kervan Gıda 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 2. sırada yer almıştı. Şirket bu yıl listede 78 sıra yükselerek ilk 500 sanayi şirketi arasında yerini aldı. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar 2020 yılı performanslarının böyle bir sonucu getireceğinden emin olduklarını ifade ederek, beklentiye rağmen Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer almış olmanın tüm şirket çalışanları ve paydaşlar için büyük bir heyecan yarattığını ifade etti. Başar, bu motivasyonla 2021 yılının da stratejik hedeflerin tamamına ulaşıldığı bir yıl olmasını planladıklarını söyledi. Burhan Başar Türkiye’nin ilk 500 sanayicisi arasında yer almanın üretim kapasitesi, ciro ya da ihracat rakamlarının ötesinde bir değeri olduğunu belirterek, insan yaşamına değer katan bir operasyon yürütmenin Kervan Gıda’nın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Başar, “Topluma fayda sağlayan bir anlayışla, insanların güvenle tüketebileceği ürünler sunan yenilikçi bir gıda firması olmak amacıyla her gün daha fazlası için çalışıyoruz” dedi.