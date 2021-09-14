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Ekonomi Kervan Gıda büyümesini sürdürüyor
Ekonomi

Kervan Gıda büyümesini sürdürüyor

Kervan Gıda, halka arzla yakaladığı ivmeyi Türkiye ekonomisine büyük değer katacak önemli bir ihracat hamlesi ile sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:04:00 -
Kervan Gıda büyümesini sürdürüyor

Kervan Gıda, dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart raflarında yer alan Bebeto marka ürünlerin ardından, Walmart’a özel markalı (Private Label) ürün üretimine başladı. Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, Walmart’ın tedarikçileri arasında yer almanın Türk ekonomisi için büyük bir katma değer olduğunu söyledi. Ay, “Küresel pazarda kendi kategorimizde ciro açısından sekizinci sıradayız ve orta vadeli hedefimiz dünyanın ilk 5 yumuşak şeker üreticisi arasında yerimizi almak. Walmart’ın operasyonu bu hedefe ulaşmak için attığımız büyük bir adım. Walmart ile Bebeto markasının raflara girmesiyle başlayan iş ortaklığımız, Walmart’a özel markalı ürün (Private Label) üretimi anlaşmasıyla sürdü. Dünyanın en değerli raflarına adayız ve satış hacminin ötesinde bulunduğumuz raflara değer katmayı da sürdüreceğiz” dedi.

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