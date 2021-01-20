Kervan Gıda Avrupa’da güçleniyor

Kurum, KAP’a yaptığı son açıklamada; uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde gümrük vergisi avantajlarından faydalanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek için yapılan araştırmalar sonucunda stratejik hedeflerine uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik ön protokol imzaladığını duyurdu. Kervan Gıda, Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık anlaşması imzalamıştı.

15 Mart'a kadar tamamlanacak

Kervan Gıda, KAP açıklamasında KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzaladığını bildirdi. Hedef şirket ile hisse alımına yönelik ön protokolün imzalandığını açıklayan kurum, işlemin tamamlanması için bağlayıcı hisse devir sözleşmesinin imzalanmasını ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. İşlemlerin 15 Mart 2021’e kadar tamamlanacağı öngörülüyor.