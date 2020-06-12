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Aktüel

Kernek Karagözlüler Cami ibadete açıldı

Depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden Osmanlı mimarisi ile inşa edilen Kernek Karagözlüler Camii, Cuma namazı ile birlikte bugün ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:32:12 -
Kernek Karagözlüler Cami ibadete açıldı

Depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden Osmanlı mimarisi ile inşa edilen Kernek Karagözlüler Camii, Cuma namazı ile birlikte bugün ibadete açıldı.


Baytalgazi ilçesi Kernek Meydanında 1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından yaptırılan Kernek Camisinin depreme dayanıksız olduğu belirlenince 2018 yılında yerine yenisinin yapılmasına karar verildi.


Hacı Mehmet Karagözlü’nün torunu İşadamı Nüvit Karagözlü tarafından yaptırılan yeni cami ise 4 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip. Osmanlı mimarisi ile yapılan Kernek Karagözlüler Cami korona virüsü salgını sonrası bugün ilk Cuma namazı ile kapılarını açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan namaz öncesi Battalgazi Belediyesi tarafından da girişte dezenfektan standı kuruldu.


Kernek Karagözlüler Camiinde ilk Cuma namazını Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir tarafından kıldırılırken, namaz sonrası vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci de Kernek Karagözlüler camisinde ilk Cuma namazını kılarken, vatandaşlar caminin yapımında emeği plan Karagözlüler ailesine teşekkür ettiler.

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