Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek

TİKA Koordinatörü Yazıcı, tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Türk Şehitliği'nin uzun yıllardır onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yazıcı, tarihi miras niteliğindeki şehitlikte bu ay başlatılacak yenileme çalışmalarının yıl ortasında tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

Bu süreçte şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber'in makamının da onarılacağını kaydeden Yazıcı, her iki yerin yenilenmesi için TİKA olarak geçen yıl inceleme başlattıklarını ifade etti.

​​​​Osmanlı Devleti'nin bu topraklardan çekilmesinden bu yana yaklaşık 100 yıldır herhangi bir onarım veya restorasyon çalışması yapılmayan Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.