  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek
Gündem

Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Irak'ın Kerkük kentinde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği'nin TİKA tarafından onarılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:59:00 -
Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek

TİKA Koordinatörü Yazıcı, tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Türk Şehitliği'nin uzun yıllardır onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yazıcı, tarihi miras niteliğindeki şehitlikte bu ay başlatılacak yenileme çalışmalarının yıl ortasında tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

Bu süreçte şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber'in makamının da onarılacağını kaydeden Yazıcı, her iki yerin yenilenmesi için TİKA olarak geçen yıl inceleme başlattıklarını ifade etti.

​​​​Osmanlı Devleti'nin bu topraklardan çekilmesinden bu yana yaklaşık 100 yıldır herhangi bir onarım veya restorasyon çalışması yapılmayan Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te ortalık karıştı!
Gündem

CNN Türk'te ortalık karıştı! "Cahil sensin lan alçak"

Hukukçu Ruşen Gültekin ve gazeteci Melik Yiğitel arasında hukuk meselesi konuşulurken yaşanan kavgada hakaretler havada uçuştu. Yiğitel, Gül..
Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Medya

Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara i..
Pilotsuz savaş uçağı test edildi
Teknoloji

Pilotsuz savaş uçağı test edildi

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilot..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay