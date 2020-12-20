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Aktüel Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü
Aktüel

Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:54:29 -
Kerkük'te polis aracına DEAŞ saldırısı : 1 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak federal polis gücüne ait araca düzenlediği silahlı saldırıda bir polisin öldüğü bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Rıyad kasabasına bağlı Saduniye köyü yakınında federal polis gücüne yönelik saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bölgede devriye görevini yerine getiren federal polis aracına yönelik silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlendiğini aktaran Harbiye, saldırıda bir polisin öldüğünü ifade etti.

Harbiye, saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini, operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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