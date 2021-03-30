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Dünya Kerkük’te Peşmerge güçlerine roket saldırısı
Dünya

Kerkük’te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

Irak’ın Kerkük kentinde bulunan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine kimliği belirsiz kişilerce art arda roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 00:25:00 - 2021-03-30 00:28:44

Irak’ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Peşmergeye roketli saldırı

Irak’ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Peşmerge güçlerinin Batı Kerkük ekseninden sorumlu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin 5. bölgesine yönelik 3 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Ali, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını ifade ederek, henüz roketlerin nereden fırlatıldığının tespit edilmediğini ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kasaba halkı paniğe kapıldı

Öte yandan, Peşmerge güçleri ise saldırının ardından etrafa rastgele ateş açarken, yaşanan olay Altın Köprü kasabasında büyük paniğe neden oldu. Saldırının ardından kasaba halkı ise dükkanlarını kapatarak evlerine koştu.

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