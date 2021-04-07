Kerkük'te NATO tezgahı! Yeni oyun

Irak’ın Türkmen şehri Kerkük’te olağanüstü günler yaşanıyor. Irak istihbaratının, terör örgütü DEAŞ’ın kente büyük çaplı saldırı hazırlığı yaptığını ve 14 canlı bomba ile şok saldırı düzenleyeceğini bir rapor ile yayınlamasının ardından Kerkük il merkezine bütün giriş ve çıkışlar kapatıldı. Türkiye gazetesinin ulaştığı istihbarat raporunda başta adliye, valilik ve askerî birlikler olmak üzere canlı bombaların patlatılacağı, ardından örgüt militanlarının kentte geçici kontrol sağlayacağı bilgisi mevcut. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, DEAŞ’ın yeniden hortlatılmasının arka planında kirli bir senaryonun yattığını ve Barzani-Talabani ittifakının Kerkük’ü yeniden işgal etmesi için zemin hazırlandığını söyledi.

NATO’nun planı işliyor

Irak’ta görevli koalisyon temsilcilerinin 208 yılında yaptığı “Irak’ta DEAŞ’ın kökünü kazıdık” açıklamasını hatırlatan Tütüncü “NATO Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde Irak’ta misyon ve strateji değişikliğine gidildiğini açıkladı. NATO bu yeni dönemde daha önce 2014 sürecinde olduğu gibi DEAŞ aparatını kullanacak. Bu planda Musul ve Kerkük çok önemli bir yere sahip. KDP-KYB yönetimini Kerkük’e taşımak ve demografik değişim sürecini devam ettirmek istiyorlar” dedi.

“Peşmerge katliam demek”

Kerkük halkının 14 yıl boyunca Peşmerge işgali altında yaşadığını ve Peşmerge’nin Türkmeneli için katliam demek olduğunu söyleyen ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: NATO bölgede yeniden yapılanacak. Bu noktada Peşmerge ve PKK’ya farklı bir statü belirleyecekler. Resmî açıklama zaten bu planı deşifre ediyor. Türkmenler yeni ve daha ağır saldırı ve etnik problemlerle karşı karşıya kalacak. Farklı ve tehlikeli bir tezgâh hazırlanıyor. Şu an Peşmerge ile birlikte Batılı güçlerin ve Irak merkezi yönetiminin elinde onlarca DEAŞ’lı mahkûm var. Bu sayıyı hiçbiri açıklamıyor. Sebebi ise bu ve benzeri operasyonlarda kullanmak için. DEAŞ ne zaman ihtiyaç duyulursa ortaya çıkan, çıkarılan ortak kullanım aracı. Elbette Kerkük’te kalıcı vesair bir kontrol sağlayamayacaklar ancak mevcut yapıyı değiştirecek zemini hazırlayacaklar. Plan belli.

Peşmerge, 14 yıl işgal unsuru olarak Kerkük’ü yönetti. Bu yapı Kerkük halkı için faili meçhul, işkence, yokluk, etnik ve kültürel soykırım, yağma ve esaret demek. Ancak küresel aktörler Türkmen kenti Kerkük için yeni projeler peşinde.

Sırada kaos planı var

Tüm şehrin diken üzerinde olduğunu belirten Mehmet Tütüncü, Kerkük’e giriş çıkışlar durdurulduğunu söyledi. Kent içerisin de dahi onlarca kontrol noktası kurulduğuna dikkat çeken Tütüncü, tırmanan tedirginliğin ardından kaos planının devreye konulacağını aktardı.