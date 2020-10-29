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Aktüel Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı
Aktüel

Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:39:41 -
Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında Muhammediye Camisi'nde muhafaza edilen kutsal emanetler ziyarete açıldı.

Camide yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından ziyaret kabulüne başlandı.

Kutsal emanetlerin muhafazasını üstlenen Şeyh Ahmed Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Muhammediye Camisi'nde muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ve peygamberin takkesi gibi önemli kutsal emanetlerin ilk kez ziyarete açıldığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine sahabe Kaib Bin Ziheyir'e bırakılan kutsal emanetlerin bir günlüğüne ziyaret edilebileceğini aktaran Hüseyni, bundan sonra da Mevlid Kandili ve ramazan aylarında aynı uygulamanın yapılacağını ifade etti.


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