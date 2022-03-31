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Ekonomi Kerkük’te ekonomik kriz! Ramazan alışverişini etkiledi
Ekonomi

Kerkük’te ekonomik kriz! Ramazan alışverişini etkiledi

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı hazırlıkları ekonomik krizin gölgesinde sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 22:15:00 -
Kerkük’te ekonomik kriz! Ramazan alışverişini etkiledi

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayı hazırlıkları ekonomik krizin gölgesinde devam ediyor.

Kerkük'te vatandaşlar ramazan alışverişi için her zaman olduğu gibi kent merkezindeki Korya, Büyük Pazar ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nı tercih etti.

Ancak ekonomik krizin ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ramazan alışverişinde de kendini gösterdi.

Vatandaşlar zamlardan şikayetçi

Kerküklü Lüey Ahmed, ramazan ayının yaklaşmasıyla tüm ürünlere zam geldiğini söyledi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkisiyle gıda ürünlerinin zamlandığını belirten Ahmed, hükümetin bu duruma müdahale etmesini istedi.

Büyük Pazar esnaflarından Dana Abdullah da ramazan öncesi çarşı pazarda biraz hareketlilik başladığını, ancak gıda ürünlerine gelen zamlar nedeniyle alışverişin beklentinin altında olduğunu söyledi.

Özellikle toz şeker, sıvı yağ ve una zam geldiğini aktaran Abdullah, bu zamlara engel olmak için ciddi denetimler gerektiğini belirtti.

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