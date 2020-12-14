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Aktüel Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği 2 petrol kuyusundan biri söndürüldü
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği 2 petrol kuyusundan biri söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 01:20:01 -
Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği 2 petrol kuyusundan biri söndürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Hubbaza petrol kuyularına terör örgütü DEAŞ'ın 5 gün önce düzenlediği bombalı saldırı sonucu yangın çıkan iki kuyudan birinde yangının söndürüldüğü belirtildi.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kuzey Petrol Şirketine bağlı teknik personel ve mühendislerden oluşan ekiplerin katkısıyla sürdüğünü belirtti.
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Abdurezzak, çalışmalar sonucu 44 numaralı kuyudaki yangının söndürüldüğünü ve diğer kuyudaki yangının söndürülmesi için de itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hala yanmaya devam eden 33 numaralı petrol kuyusundaki yangın söndürme işleminin normalden daha zor olduğunu ifade eden Abdurezzak, söndürülmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

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