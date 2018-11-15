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Kerkük'te 3 DEAŞ militanı enselendi

Irak'ta yaklaşık bir sene önce güvenlik güçleri tarafından kurtarılan Kerkük'ün Havice ilçesindeki eve polis tarafından yapılan baskında DEAŞ'a mensup 3 kişinin yakalandığı açıklandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:04
Kerkük'te 3 DEAŞ militanı enselendi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'de bir eve yapılan baskında 3 DEAŞ militanının yakalandığını söyledi.

Yakalanan kişilerin bölgenin güvenliğini bozmak için güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını aktaran Kamil, bir ihbarı değerlendiren bölgedeki Irak federal polisinin, düzenledikleri baskınla teröristlerin bu kötü planlarını boşa çıkardığını ifade etti.

Kamil, baskın yapılan evde çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildiğini aktardı.

Geçen aralık ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:04
  1. Kerkük

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