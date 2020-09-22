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Dünya Kerküklü 100 aile 6 yıl sonra evlerine döndü
Dünya

Kerküklü 100 aile 6 yıl sonra evlerine döndü

Irak'ın Kerkük kentinde iç göçmenlerin bulunduğu kamplarda yaklaşık 6 yıldır hayat mücadelesi veren 100 aile, terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan köylerine döndü.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:28:00 -
Kerküklü 100 aile 6 yıl sonra evlerine döndü

Kerkük Göçmen Müdürlüğünden Ersan Hüseyin, yaptığı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana iç göçmen kamplarında yaşayan 100 ailenin Kerkük'ün güneyindeki köylerine döndüklerini söyledi. Hüseyin, evlerine dönen 100 ailenin tamamının Kerkük'ün Dakuk ilçesine bağlı Atşana, Aziziye ve Salihi köy sakinleri olduklarını ifade etti.

Kamplarda yaşama mücadelesi

Yaklaşık 3 yıl önce Irak ordusu tarafından köylerinin kontrol altına alındığını aktaran Hüseyin, terör örgütü DEAŞ'ın köy ve evlerde yaptığı tahribattan dolayı bölge sakinlerinin bugüne kadar kamplarda kaldıklarını ve evlerine dönemediklerini kaydetti. İç göçmenlerin terk ettikleri yerlere dönebilmesi hususunda teşvik edici adımlar atıldığına dikkatiçeken Hüseyin, bölge ve köylerde imar ve kalkınma gibi projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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