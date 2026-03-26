Keresteli cinayete müebbet hapis
Keresteli cinayete müebbet hapis

IHA Giriş Tarihi:
Eskişehir'de tartıştığı 60 yaşındaki adamı kereste ile öldüren 47 yaşındaki sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Eylül 2025 tarihinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aydın Keskin (47), daha önceden tartışmalı olduğu Hasan Hüseyin Doğruk'u (60) kavga esnasında kereste ile darbederek ölümüne sebep olmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Aydın Keskin, Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları ve her iki tarafın yakınları katıldı. Önceki duruşmada verilen ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası mütaalası hakkında son sözlerini söyleyen Aydın Keskin, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Olanlar oldu, can havliyle, kaş göz işaretlerinden korkarak, önceki darptan dolayı ‘yeniden yakalar' diye korkarak vurmak zorunda kaldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aydın Keskin'i ‘Kasten öldürme' suçundan, ‘haksız tahrik' ve ‘iyi hal indirimi' uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23