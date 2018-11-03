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Kerem İnan'dan hakem eleştirisi: Fırat Aydınus, Fenerbahçe’nin yenilmesini engelledi

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Kerem İnan, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydunus'u topa tuttu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 03:04
Kerem İnan'dan hakem eleştirisi: Fırat Aydınus, Fenerbahçe’nin yenilmesini engelledi

Bu karşılaşmayla ilgili Galatasaray’ın eski kalecilerinden ve günümüzün spor yorumcularından Kerem İnan, derbiyi yorumladı.

Hakeme yüklendi, Volkan'ın sözünü hatırlattı

Karşılaşmanın ardından GS TV’deki programda derbi maçı analiz eden Kerem İnan, Volkan Demirel ile ilgili bir hatırlatmada bulundu ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus’a yüklendi.

"Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin yenilmesini engelledi"

Kerem İnan, Fırat Aydınus ile ilgili olarak, “Fatih Terim’in dediklerinin üstüne söylenecek çok fazla bir şey yok. Ama Fırat Aydınus, Türkiye’nin gündemine oturmak istedi ve oturdu. Fenerbahçe’nin yenilmesini engelledi” diye konuştu.

Volkan Demirel'in o sözünü hatırlattı

Öte yandan Kerem İnan, Volkan Demirel’in daha önce sarf ettiği cümleyi hatırlatarak, ”Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, ‘Allah kimseyi beraberliğe sevinecek duruma düşürmesin’ demişti. Evet, şu anda beraberliğe sevinen bir takım var” değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 03:04
  1. Kerem İnan
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Fırat Aydınus
  5. Volkan Demirel

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