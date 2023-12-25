Kerem Demirbay Kadıköy'e aşık oldu
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından maçta oluşan atmosfere övgülerde bulundu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takım da puanlarını 44'e yükseltti. Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Demirbay, şunları dedi:
Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosfer iki tarafta. Güzel bir maçtı.
Kerem Demirbay ayrıca şu sözleri sarf etti:
Maçı kazanmak istiyorduk. 3 puanla eve gidip lige devam etmek istiyorduk. Olmadı. Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu. Çok şans yakalamadık ama 1-2 tane iyi şans vardı. Sonunu getiremedik. Bugün olmayacak gibi.
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