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Gündem Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!
Gündem

Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 00:59:00 -
Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e şok sözler!

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, Filistin’e destek verdi.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, Filistin’e destek verdi.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları... Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail’e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin’e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tarihsel olarak herkes tarafından farklı okunabilir. Bana göre yıllardır olan şey, bir halkın çaresizce yok edilmesi. Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır" dedi.

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