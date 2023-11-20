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Spor Kerem Aktürkoğlu sol kanadı arıyor
Spor

Kerem Aktürkoğlu sol kanadı arıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:49:00 -
Kerem Aktürkoğlu sol kanadı arıyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol kanadı arıyor. 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkasına geçtikten sonra ligde skor üretemedi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol kanadı arıyor. 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkasına geçtikten sonra ligde skor üretemedi.

Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu yeni mevkisine alışmakta güçlük çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu, Wilfried Zaha'nın gelişinden sonra sol kanattan forvet arkasına geçti. Ancak Kerem, bu bölgede istenilen etkiyi henüz gösteremedi.

Milli oyuncu, bu sezon oynadığı 22 maçın 9'unda orta sahanın merkezinde görev aldı. Ligin ilk haftalarında sol kanatta görev yapan Kerem, 6 karşılaşmada 3 gol 4 asist üretmişti. Milli oyuncu, forvet arkasında başladığı son 6 lig mücadelesinde ise skor katkısı veremedi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'da Galatasaray'ın oynadığı 10 karşılaşmada da sahada yer aldı. İlk 7 mücadeleye sol kanatta başlayan Kerem, 1 kez fileleri havalandırdı 1 de asist yaptı. Kopenhag maçının ikinci yarısında forvet arkasına geçen Kerem, sonraki 3 maçta yeni mevkisinde forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde tek golünü ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a attı.
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Kerem Aktürkoğlu'nun, alışık olduğu sol tarafta görev yapmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da önümüzdeki maçlarda zaman zaman Kerem'i kendi mevkisinde kullanması bekleniyor.

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