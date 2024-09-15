Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Portekiz Ligi'nde Benfica evinde Santa Clara'yı konuk etti. Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu ilk maçında ağları buldu. Benfica sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Portekiz Ligi'nde Benfica evinde Santa Clara'yı konuk etti. Benfica sahadan 4-1 galip ayrıldı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı.
Santa Clara, santranın yapılmasının ardından Otamendi'nin hatasını iyi değerlendiren Santa Clara henüz 22. saniyede bulduğu golle Estadio Luiz'de 1-0 öne geçti.
KEREM İLK MAÇINDA AĞLARI BULDU
Bu golün ardından Kerem Aktürkoğlu takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 27. dakikada atılan golün asistini de bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü yaptı. Kerem böylece Benfica formasıyla ilk maçında golünü attı. Kerem 73 dakika sahada kaldı.
MAÇIN ADAMI ORKUN KÖÇÜ
Orkun Kökçü, Benfica - Santa Clara maçının oyuncusu seçildi.
3 PUAN BENFİCA'NIN
Benfica, Santa Clara'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de Kerem Aktürkoğlu, 34'te Florentino, 47'de A.Silva ve 58'de Di Maria kaydetti.
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