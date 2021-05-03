  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji uyardı: Bu geceye dikkat edin!
Küçük Kerim Can için herkes seferber oldu
Sahte izin belgesi pahalıya patladı! Ceza yağdı
YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü
Biyografi Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu aslen nerelidir?
Biyografi

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu aslen nerelidir?

Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında? Galatasaray oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık başarının ardından açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, “3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık. 3 maç var. 3’ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı.” dedi. Peki Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı? İşte Kerem Aktürkoğlu’nun hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 08:17:00 -
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu aslen nerelidir?

Süper Lig'in 39. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği-Galatasaray maçı varı. Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. “Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık. 3 maç var. 3’ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz.”

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998; İzmit, Kocaeli) Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor'a ardından da Medipol Başakşehir altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor'a kiralandı. Burada toplam 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gol 1 asistlik performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2. Lig'e yükselmesine doğrudan katkı sağladı.Galatasaray2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay
Spor

İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Beşiktaş’ın Hatayspor’u 7-0 yendiği maç sonrası bir dönem ekranlarda sunuculuk yapan Deniz Satar isyan etti. İbo Show izlerken hikaye paylaş..
Gündem

"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Rezaleti sosyal..
Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay