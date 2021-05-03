Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu aslen nerelidir?

Süper Lig'in 39. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği-Galatasaray maçı varı. Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. “Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık. 3 maç var. 3’ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz.”

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998; İzmit, Kocaeli) Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor'a ardından da Medipol Başakşehir altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor'a kiralandı. Burada toplam 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gol 1 asistlik performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2. Lig'e yükselmesine doğrudan katkı sağladı.Galatasaray2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak.