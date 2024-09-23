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Spor Kerem Aktürkoğlu, Fenerli oyuncuyla böyle dalga geçti
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Fenerli oyuncuyla böyle dalga geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-23 10:20:00 -
Kerem Aktürkoğlu, Fenerli oyuncuyla böyle dalga geçti

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından, Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya üzerinden Mert Hakan Yandaş'a yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti. Aktürkoğlu, eskitakım arkadaşı Yunus Akgün'ün gönderisine verdiği yanıtla derbi rekabetini yeniden alevlendirdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından, Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya üzerinden Mert Hakan Yandaş'a yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti. Aktürkoğlu, eskitakım arkadaşı Yunus Akgün'ün gönderisine verdiği yanıtla derbi rekabetini yeniden alevlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak derbi heyecanı sadece sahada değil, maç sonrası sosyal medyada da devam etti. Benfica'nın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMINA CEVAP

Derbinin ardından Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından "Burada kalmıştık" başlıklı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray’ın derbi zaferini kutlarken, Kerem Aktürkoğlu’nun verdiği yanıt ise yeni bir polemik başlattı. Aktürkoğlu, Akgün’ün gönderisine “Kulübeden izlesin” şeklinde bir yorum bırakarak, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’a gönderme yaptı.

GEÇMİŞTEN GELEN REKABET

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş arasındaki gerilim aslında yeni değil. Geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan derbi öncesi iki futbolcu arasında yaşanan tartışma hafızalardaki yerini koruyor. O dönemde sahada yaşanan gerginlik, bu sezonun derbisinde sosyal medya üzerinden devam etmiş oldu.

PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kerem Aktürkoğlu'nun bu imalı paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, Galatasaray taraftarları arasında memnuniyetle karşılanırken, Fenerbahçe cephesinden tepkiler gecikmedi. Mert Hakan Yandaş cephesinden ise henüz bir yanıt gelmiş değil.

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