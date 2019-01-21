Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı! Mürettebat içinde Türkler de var

Rusya, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını duyurarak, "Gemilerin mürettabatı içinde Türkler de var" açıklamasında bulundu.

Kerç Boğazı'nda yanan iki geminin 31 mürettabı arasında 16 Türk'ün olduğu belirtildi.

Rusya Denizcilik Ajansı, Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını bildirdi.

Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.

Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi.