Keratin bakımı nedir? Pürüzsüz ve ipek görünümlü saçlar için ipuçları

Güzellik alanında ortaya çıkan büyük gelişimler, bilimin de desteğiyle oldukça büyük atılımlra sahne oluyor. Tüm dünyada başarılı bir uygulama olduğu düşünülen keratin, birçok kişinin oldukça dikkatini çeken bir yöntem.

Keratin bakımı nedir?

Keratin bakımı, çeşitli sebeplerden hasar görmüş, yıpranmış saçların tekran canlı, pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlamak amacı ile uygulanan bir saç bakım uygulamasıdır.

Keratin, saçlarımızda doğal olarak bulunan ana protein kaynaklarından biri. Yalnızca saçın protein kaynağı değil aynı zamanda diğer proteinlerde keratinin varlığı ile ilişkili olduğu için önemli bir yapıya sahiptir. Saçı korumak ve sağlıklı tutmak için hem dışarıdan hem de içeriden sürekli bir iyileşme sağlar. Güneş, kirlilik ve kimyasallar gibi dış etkenler ise keratinin yapısını bozarak kuru, cansız ve mat saçlara yol açabilir. Keratin uygulamasının sonuçları, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Saçın hasar görmüş kısmının yeniden oluşturulması zaman alabilir. Bu nedenle saçlarınızın ne kadar hasar gördüğü konusu, önemlidir. Ayrıca daha az kıvırcık saçlar, daha kolay işlem uygulanabilir. Ayrıca düzensiz dalgalara sahip saçlar, daha düz ve canlı görünmeye başlayabilir. Bu işlemle ilgili, bilinmesi gereken bir diğer ayrıntı ise, keratin işleminin bir düzleştirme işlemi değil, parlak ve daha kolay kullanılabilir hale getirmektir. Bu nedenle keratin işleminin sonunda beklemeniz gereken, daha doğal bir saç şeklidir.

Nasıl ipek gibi yumuşak ve düz saçlara sahip olunur?

Mutlaka kaliteli ve yumuşak dokulu bir saç havlusu kullanın. Saçınızı yıkadıktan sonra ıslaklığı iyice emen havlu yardımıyla saç uçlarından başlayarak kurutmaya başlayın. Bu yöntem sayesinde saçınızın elektriklenmesini önleyebilirsiniz.

Çarpraz uçlu taraklar ile sık sık saçlarınızı tarayın. İnce telli tarak kullandığınız takdirde saçınızın dağınıklığını düzleştirmiş, birbirine karışmış saç tellerini daha kolay ayırmış olursunuz. Eğer duştan sonra saçınızı taramaya bile vaktiniz yoksa sizin için en pratik yöntem; duş esnasında saç kremi uyguladıktan hemen sonra saçınızı taramak olacaktır.

Duştan sonra saç bakımı yaparken yuvarlak başlı fön fırçalarından kullanıyorsanız şimdiden söyleyelim. Düz ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza engel oluyorsunuz! Yuvarlak başlıklı fön fırçaları nemli saça uygulandığı takdirde hem saçın çabul elektriklenmesine neden oluyor hem de saç uçlarını kıvırdığı için saçlarınız daha dağınık duruyor. Bu yüzden yuvarlak saç fırçalarını kullanmadan önce saçınızın iyice kuruduğuna emin olun.

İpek gibi saçlar için ne yapmalı?