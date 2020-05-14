Kepez’den Antalya’ya bir ilk proje daha

Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi’nde yapacağı Cemil Meriç Kitaplığı, Antalya’nın ilk müze kütüphanesi olacak.

Kepez Belediyesi, müzeleri, sergi salonu, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanıyla kültür adası haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine bir müze daha kazandırıyor. Eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesine enerji sağlayan ve şuan köhne bir yapı olan trafo binası, restore edilerek kütüphaneye dönüştürülüyor. İki katlı ve 900 metrekare büyüklüğündeki binada oluşturulacak kütüphaneye ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in ismi verildi. Cemil Meriç Kitaplığı, aynı zamanda tarihsel ve güncel edebi yapıtları içeren bir müze kütüphane kimliği ile hizmet verecek. Cemil Meriç Kitaplığı, müze kütüphane özelliği ile Türkiye’de, İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır’dan sonra türünün 5. örneği olacak. Antalya’da ilk müze kütüphanesinde, kent edebiyatının yaşatıldığı ve geliştirildiği içeriklere ve sergilere yer verilecek. Edebiyatla ilgili yapıtların, hatıraların bulunacağı müzede, eski el yazmaları ve basma eserler de sergilenecek.

"Kepez’e çok yakışacak"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, müzenin mimari projesi tamamlandığını ve ihale dosyasının da hazırlandığını duyurdu. Tütüncü, müzeyle ilgili sosyal medya hesabından, “Kitapların mis gibi kokusuyla hayata tutunmak, okumak ve öğrenmek insan olmanın temeli. Hatıralarla kitapları buluşturduğumuz çok özel bir eser yapıyoruz. Mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Burası Antalya’nın ilk Müze Kütüphanesi oluyor. Cemil Meriç Kitaplığı Kepez’e çok yakışacak” paylaşımında bulundu.

"Antalya’nın hatırasına sahip çıkılıyor"

Akdeniz Üniversitesi’ne yakın bir konumda bulunan Cemil Meriç Kitaplığı, başta üniversite öğrencileri olmak üzere ders çalışmak ve bilgiye ulaşmak isteyen herkese hizmet verecek. Dokuma’ya, Cemil Meriç Kitaplığı kazandıran Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine çok yakın bir alanda Hürriyet Caddesi’nde bir kütüphane inşa edecek. Cemil Meriç Kitaplığı projesiyle, şehrin hatıralarında önemli bir yeri olan eski Dokuma Fabrikası binasının köhne bir binası daha ayağa kaldırılmış olacak. Dokuma yerleşkesinde, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ne, kreş binası Anadolu Oyuncak Müzesi’ne, yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi’ne, depolar Nostaljik Araçlar Müzesi’ne, fabrika binası Bilim Merkezi ve Antalya Şehitler Müzesi’ne dönüştürülmüştü.