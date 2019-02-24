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Kepez’de kadınlara yönelik hem diyet, hem spor merkezi

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor’ projesinin tanıtımı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapıldı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:25
Kepez’de kadınlara yönelik hem diyet, hem spor merkezi

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor’ projesinin tanıtımı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kepez Belediyesi, proje kapsamında kadınlara yönelik 7 ayrı noktada açtığı spor merkezlerinin sayısını 13’e çıkarttı.


Kepez Belediyesi, hanımları sporla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Kepez’de daha fazla kadının spor yapabilmesini sağlamak amacıyla Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor’ projesi imzalandı. ‘Kadınlara yönelik hem diyet, hem spor Kepez’de’ etkinliği ile de projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, proje kapsamında kadınlara yönelik 7 ayrı noktada açtığı spor merkezlerinin sayısını da 13’e çıkarttı.


“Kadınlarımız mutlu olsun”


Kadınlara sporu sevdirmek ve zinde bir yaşam armağan etmek istediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,kadınları mutlu ederek, ailenin tümünü dolayısıyla toplumun mutluedilebileceğini söyledi. Kadınların sporun güzelliği ile buluşmaları açısından önemli öncelikleri olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Kadınlarımızı sosyal hayatın içine dahil etmeliyiz ki; onlara yüklenen olumsuz tüm olgulardan uzaklaşabilsinler. Bu noktada onlara destek olmak için sosyal aktiviteleri gerçekleştirebildikleri alanları çoğaltmaya çalıştık. Bedenen rahatlayabilecekleri spor merkezlerimizi kadınlarımızın hizmetine vermenin sevincini yaşıyoruz. Çok önemsediğimiz kadınlarımızı, yeni dönemde de yeni projelerle sevindirmeye devam edeceğiz.” dedi.


“Hem Spor Hem Diyet”


Diyet Uzmanı Kübra Efe ile Kurumsal ve Bireysel Eğitim ve NLP Uzmanı Murat Koçyiğit de, etkinlik kapsamında spor merkezlerinden faydalanan kadınlara seminer verdi.Seminerde sporun bireysel farkındalık ve sağlıklı beslenmeyle sürdürüleceği anlatıldı. Kadınlara 13 spor merkezinde ücretsiz olarak verilecek spor eğitimlerinin yanı sıra, sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo verebilme konusunda da destek olunacak. Son teknoloji cihazlarla spor eğitimi alan tüm kursiyerlerin ölçümleri yapılarak periyotlar halinde takipleri gerçekleştirilecek.


Spor Merkezleri Nerelerde?


Turgut Özal Spor Salonu, Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu, Şafak Mahallesi Çadır Salon (Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu), Kanal Mahallesi Çadır Salon (Mimar Sinan Ortaokulu), Beşkonak Mahallesi Çadır Salon (Beşkonak İlköğretim Okulu), Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Spor Salonu, Adnan Menderes Yüzme Havuzu (Varsak, Masal Park İçi), Profesör İhsan Koz İlkokulu Spor Salonu, Çamlıbel Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu, Çağlayan Lisesi Spor Salonu, Şehit Ömer Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Antalya Spor Lisesi Salonu ve Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol -Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu olmak üzere 13 noktada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:25
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