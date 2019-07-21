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Kepez drag yarışları son gününde nefesleri kesti

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği işbirliğince düzenlenen oto drag yarışlarında son gün performansı ilgiyle izlendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:17
Kepez drag yarışları son gününde nefesleri kesti

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği işbirliğince düzenlenen oto drag yarışlarında son gün performansı ilgiyle izlendi. Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde düzenlenen yarışa, 30 ilden yaklaşık 63 pilot katıldı.


Kepez Belediyesi’nin geçen yıl Odabaşı Mahallesi’nde motor sporlarına kazandırdığı Akdeniz Bölgesi’nin tek drag pisti, 20-21 Temmuz tarihleri arasında otomobil tutkunlarını ağırladı. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlar, binlerce yarışseveri Kepez’de bir araya getirdi. Yarışları büyük ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Organizasyonla ilgili bilgilendirmede bulunan Kepez Otomobil ve Motor Sporları Dernek Başkanı İzzet Berk Demir, yarışlara 30 ilden yaklaşık 63 yarışmacının katıldığını belirtti. Tribünlerin dolu olduğuna dikkat çeken Demir, yarışmaya katılıp destek verenlere teşekkür etti. Demir, "Organizasyona, Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği adı altında Kepez Belediyesi imkanlar sağladı. Tüm yarışmacı arkadaşlarımız hizmetlerden memnun. Hiç düşünmeden uzak mesafelerden yarışa katılım gösteriyorlar. 1. 2. ve 3. yarışmacılara 9 ayrı kategoride kupalar verilecek. Mutlu şekilde ayrılacaklar" dedi.



Ziya Yılmaz: "Güzel bir başarı elde ettik"


Yarışların çok eğlenceli geçtiğini ifade eden pilot Ziya Yılmaz ise başarı elde etmeye çalıştıklarını vurguladı. Yılmaz, "Aracımız, 11.3 saniyede başarı elde etti. 11 grubunun başını çekiyor. Şu an için gayet başarılı. Güzel bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.Antalya’da bulunan pistin her ilde olması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Arkadaşlarımız yer olmadığından dolayı yarışmak için caddelere çıkmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir pist olsa ve halka açık olsa mükemmel ve zevkli sonuçlar çıkar. Gayet başarılı bir pist. Tek sorunu havanın çok sıcak olması. Akşam yarışı yapılmış olsa araçlar çok daha güzel başarılar elde eder" diye konuştu.



Ahmet Coşkun Bayır: "Her şey gayet güzel"


2005 yılından bu yana yarışlara katılan pilot Ahmet Coşkun Bayır da, düzenlenen yarışa Ankara’dan katıldığını söyledi. Antalya pistini beğendikleri belirten Bayır, "Güzel bir alternatif oldu. Biraz sıcak oluyor. Daha geç saatlerde yapılırsa insanlar daha rahat edebilir. Onun dışında her şey gayet güzel" açıklamasında bulundu.



"Caddelerde değil pistlerde yarışmayı tercih ediyoruz"


Yarışa Ankara’dan katılan Hasan Fehmi Köseoğlu, "Yaklaşık 7 yıldır yarılıyorum. Caddelerde değil pistlerde yarışmayı tercih ediyoruz. Ben zaten lisanslı sporcuyum. Hem gençlere örnek olmak, hem de motive olmak için yarışıyoruz. Antalya’da pistinin yapılması çok güzel, sadece sıcak nedeniyle biraz zorlanıyoruz. Ama onun dışında her şey çok güzel. Pisti bize kazandıran Kepez Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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