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Kepez Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Antalya’da ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili ilk ihaleyi yapan belediyeoldu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:21
Kepez Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Antalya’da ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili ilk ihaleyi yapan belediyeoldu.


Geri Dönüşüm firması ile birlikte ilçenin dört bir yanında çevreci projeleri uygulamaya koyan Kepez Belediyesi, bölgedeki market, okul ve sokaklara 300 adet kafes konteynır yerleştirildi. Yine ihale kapsamında marketlere 100 adet toplama kolisi, okul ve kamu kurumlarına 1500 adet mekan içi kutusu, hanelere 4 bin 800 adet poşet dağıtıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde son bir ayda 450 ton ambalaj atığı toplanarak, geri dönüşüme destek verildi.



Ekonomik atıklar geri dönüşüme


Geri dönüşüm ihalesi ile ilçenin dört bir yanında ambalaj atıklarını ayrıştırılması için imkan sağlayan Kepez Belediyesi, aynı zamanda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları ve okullarda da seminerler düzenleyerek halkı bilinçlendiriyor. Evler için de uygulanan projelerle ayrıştırılan atıkları belirli günlerde toplayarak geri dönüşüme kazandıran Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp yükünü azaltarak ekonomik değeri olan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. İlklerin öncüsü olarak ilçede birçok alanda örnek projeleri hayata geçiren Kepez Belediyesi, çevre bilinci ve geri dönüşüm alanında da bir ilke imza atarak şehirleşirken çevreyi koruma anlamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yeşil alan miktarı konusunda yine ilk sırada yer alan Kepez Belediyesi, doğayı, insanı ve hayvanı koruyan projelerle daha güzel, daha modern ve daha temiz bir Kepez için çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:21
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