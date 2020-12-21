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Kadın - Aile Kepek nasıl geçer? | Kepek nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Kepek nasıl geçer? | Kepek nasıl temizlenir?

Kepekten kurtulmanın yolları | Kepek son derece can sıkıcı olabiliyor. Hem kadınlar hem de erkekler kepek sorundan kurtulmanın yollarını araştırıyor. Peki, evde kepekten kurtulmanın yolları var mı? | Kepekten kurtulmak için ne kullanılır? | Kepek nasıl biter?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 01:06:00 -
Kepek nasıl geçer? | Kepek nasıl temizlenir?

Saç ve omuzlarda biriken kepek görüntüsü hem hanımları hem de erkekleri bir hayli rahatsız eder. Özellikle omuzlara dökülen kepe kişilerin sosyal hayatlarını da olumsuz etkiler. Bir cilt sorunu olan kepekten kurtulmak ise imkansız değildir. Peki, kepek nasıl geçer?

Kepek nedir?

Kepek beyaz ve gri cilt pullarının saç derisinde ya da saçın üzerinde görünmesine neden olan, yaygın bir cilt sorunudur. Kepek bulaşıcı bir cilt sorunu değildir.

Kepek neden olur?

Saç derisindeki bakteri ve mantar oluşumu

Hormanel sorunlar

Saçların az ya da çok sık yıkanması

Kullanılan şampuanlar, saç kremleri

Mevsim geçişleri

Kalitesiz saç boyaları

Saç bakım ürünleri

Sedef, egzama gibi cilt hastalıkları

Sağlıksız beslenme

Vitamin eksikliği

Kepek nasıl geçer? | Kepek nasıl temizlenir?

Sirke kepekle mücadele etmek için son derece faydalıdır. Bir bardak elma sirkesi ile bir bardak suyu karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra bu karışımla durulayın. Ardından kafa derinize masaj yapın ve 15 dakika sonra saçlarınızı durulayın.

Çay ağacı yağı son derece faydalı esansiyel yağlardan biridir. Çay ağacı yağı doğrudan kullanıldığında cildinize zarar verebilir. Bu nedenle 10 damla çay ağacı yağını 200 ml'lik bir şampuanın içerisine damlatabilirsiniz. Daha etkili bir çözüm istiyorsanız yarım küçük bir şişe hindistan cevizi yağının içerisine 15 damla çay ağacı yağı ekleyin. Bu karışım ile saçınıza masaj yapın 5-10 dakika sonrasında saçlarınızı güzelce yıkayın.

Bal tarih boyunca insan sağlığına faydalı olan gıdalar arasında gösterilmiştir. Vitamin deposu olan bal ölçülü olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp ve beyin sağlığını korur. Aynı zamanda bal tam bir güzellik ürünüdür. 2 yemek kaşığı balı suyla seyreltin. Saçınızı ıslatın ve hazırladığınız karışımla kafa derinize masaj yapın. 5 dakika sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Limon kepekle mücadele konusunda son derece faydalıdır. Bir limonun suyunu sıkın ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışım ile masaj yapın. Yarım saat sonunda saçlarınızı yıkayın.

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