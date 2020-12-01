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Aktüel Kenya'daki bir köye silahlı saldırıda en az 7 kişi öldürüldü
Aktüel

Kenya'daki bir köye silahlı saldırıda en az 7 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:22:24 -
Kenya'daki bir köye silahlı saldırıda en az 7 kişi öldürüldü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerce bir köye düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre saldırı, ülkenin orta kesimindeki İsiolo bölgesinde yaşandı.

Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bölge Komiser Yardımcısı Stephen Nyakundi saldırıyı doğrularken bölgedeki kabileler arasında yaşanan gerginliğin zaman zaman çatışmalara ve saldırılara neden olduğuna dikkati çekti.

İsiolo bölgesinde iki hafta önce kabileler arası yaşanan gerginlikte 2'si çocuk 4 kişi öldürülmüştü.

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