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Aktüel

Kenya’da tek kullanımlık plastikler doğal alanlara sokulmayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:35:14 -
Kenya’da tek kullanımlık plastikler doğal alanlara sokulmayacak

İSTANBUL (AA) - Kenya’da ulusal parklar ve sahillerde tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı.

Yaklaşık iki sene önce tüm plastik poşetleri yasaklayan ülke, çevreye zarar veren ve temizliği zor olan tek kullanımlık ürünlerin de kullanımına kısıtlama getirdi.

5 Haziran’da yürürlüğe giren yasa kapsamında, sahiller, ulusal parklar, koruma alanları ve ormanlarda sigara izmariti, plastik şişe, tabak, bardak, pipet ve benzeri ürünlerin kullanıma izin verilmeyecek.

Plastik poşetlere karşı dünyanın en sıkı yasaklarından birini uygulayan ülke, üreticilere ve kullanıcılara yönelik cezayı 4 yıl hapse kadar çıkarabiliyor.

Afrika'da Ruanda, Eritre, Moritanya ve Tanzanya gibi çok sayıda ülkede plastik poşet kullanımı yasak.

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