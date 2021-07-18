  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan açıkladı, Yunanistan'da panik başladı!
Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
İzmir'de makilik alanda yangın
Dünya Kenya'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kenya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Kenya'da devrilen akaryakıt tankerinin alev alıp patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:17:00 -
Kenya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Kenya'da polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Malanga bölgesinde bir araçla çarpışan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu alev aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çevredekilerin kazanın ardından yakıt almak için bidonlarda tankerin etrafında toplandığı ve o sırada patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay