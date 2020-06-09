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Aktüel

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:59:00 -
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 3 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 127 artarak 2 bin 989'a yükseldiğini duyurdu.

Aman, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 88'e çıktığını kaydederek, iyileşenlerin sayısının 873'e yükseldiğini söyledi.

Ulusal basınında çıkan haberlerde, 81 sağlık çalışanının da Kovid-19'a yakalandığı öne sürüldü.

Kenya'da başkent Nairobi, Mombasa, Bungoma ve Kwale, Kovid-19 vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.



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