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Aktüel Kenya'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 ay daha uzatıldı
Aktüel

Kenya'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 ay daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:18:50 -
Kenya'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 ay daha uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm siyasi toplantıların askıya alındığını açıkladı.

Kenyatta, "Salgınla mücadele kapsamında 2 ay boyunca sokağa çıkma yasağı uzatıldı." dedi.

Sokağa çıkma yasağının 22.00-04.00'te uygulanacağını aktaran Kenyatta, "Tüm siyasi miting ve toplantılar, 3 Ocak tarihine kadar yasaklandı." ifadesini kullandı.

Kenyatta, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, vaka sayısının artması durumunda bazı eyaletlerin karantinaya alınabileceği uyarısında bulundu.

Eyalet yönetimlerine de çağrı yapan Kenyatta, salgınla mücadelede sağlık çalışanları için yeterli ekipman ve koşulların sağlanmasını istedi.

Kenya'da şimdiye kadar 57 bin 93 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1039 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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