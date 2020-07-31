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Gündem

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 05:04:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 295 bin 280 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi. Aman, vaka sayısının son 24 saatte 788 artarak 19 bin 913'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkede son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 325 olduğunu aktaran Aman, iyileşenlerin sayısının de 8 bin 121'e ulaştığını söyledi. Aman, vatandaşlara, salgına karşı alınan tedbirleri uygulamaları çağrısında buldu.

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