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Aktüel Kenya'da karantina yurt ve otellerinde kalanlardan alınan ücretler geri ödenecek
Aktüel

Kenya'da karantina yurt ve otellerinde kalanlardan alınan ücretler geri ödenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:47:29 -
Kenya'da karantina yurt ve otellerinde kalanlardan alınan ücretler geri ödenecek

NAİROBİ (AA) - Kenya Yüksek Mahkemesi, yurt dışından gelenlere uygulanan zorunlu karantina sırasında alınan konaklama ücretlerinin, vatandaşlara geri ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, vatandaşları herhangi bir mahkeme kararı olmadan karantinaya sokmanın ülke yasalarına aykırı olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığının yasalara aykırı bir işlemde bulunduğuna karar verdi.

Karara göre Nairobi hükümeti, karantina boyunca aldığı tüm ücretleri vatandaşlara geri ödeyecek.

Mahkeme, zorunlu olarak uygulanan karantina işleminin masraflarının da hükümet tarafından karşılanmasına karar verdi.

Yurt dışından gelen herkese mart ayı sonunda karantina işlemi başlatan Kenya, otelleri ve yurtları karantina merkezine çevirerek burada kalanlardan gecelik 20 ila 100 dolar ücret alıyordu.

İnsan hakları aktivisti Okiya Omtatah, nisan ayında verdiği dilekçe ile karantina boyunca alınan ücretlerin vatandaşlara iadesini talep etmişti.

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