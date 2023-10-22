Kenya'da fiyatı 40 dolara akıllı telefon satılacak! Dudak uçuklatan rakam!
Kenya'da vatandaşlar, yetkililerin akıllı telefon satışları hakkında nasıl bir adım atacak merakla bekliyordu! Kenya ülkesinde üretilen akıllı telefonlar, o tarihte marketlerde satışa çıkartılacak diyerek bildirildi. Bomba haber sözleri sonrası ülkenin telefon piyasasına damga vurdu! Bu kadar parayı veren yine düdüğü çalacak!
Kenya Bilgi, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Kabine Sekreteri Eliud Owalo, basına yaptığı açıklamada, ülkesinde üretilen akıllı telefonların, ay sonunda tüketici ile buluşacağı bilgisini paylaştı.
Owalo, "Akıllı telefonları 30 Ekim'de satışa sunacağız. Şu an detaylı açıklama yapmıyorum, telefonların tanıtım gününde daha detaylı açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.
Akıllı telefonların markası ve hangi marketlerde satışa sunulacağına dair detaylı açıklama yapılmadı.
"40 DOLARA AKILLI TELEFON"
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını açıklamıştı.
Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş, ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, geçen yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.
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