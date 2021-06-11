Kenya’da çocuk işçiliği tırmanışta

Yüz binlerce kişinin salgın sonrası işsiz kaldığı Kenya'da okulların kapanması sonrası çocuklar sırt çantaları yerine tarlalarda küfeleri, sokaklarda seyyar tezgahları omuzlamaya başladı.

Kenya’daki AA muhabiri, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü öncesi ülkenin kırsalında tarım arazileri ve taş ocaklarında çalışan çocuk işçiler ve aileleriyle konuştu.

Ülkenin batısındaki Machakos vilayetinde ailesiyle çay tarlasında çalışan 13 yaşındaki Koech Kipsiele, salgından dolayını işini kaybeden ve borçlanan ailesine yardımcı olmak için çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

"İstemesem bile tarlada aileme yardım etmek zorundayım." diyen Kipsiele, çay toplayarak, tarlaya bakarak ailesine yardım ettiğini gününün birkaç saatini de arkadaşlarıyla oynayarak geçirdiğini söyledi.

Her gün erken saatlerde kalkarak bir tas yulaf lapası yedikten sonra tarlaya giden Kipsiele, öğlenleri verdiği birkaç saatlik aranın ardından tekrar tarlaya döndüğünü, salgın kısıtlamaları hafiflediğinde okullar açılsa dahi aynı rutinine devam etmek zorunda kaldığını belirtti.

Oyun oynayacak vakti yok

Taş ocağında patlayıcıların içerisinde ailesiyle birlikte çalışmak zorunda kalan 12 yaşındaki kız çocuğu Nduko Kilolo ise Kipsiele kadar şanslı değil çünkü tüm gün çalışmak zorunda.

Oyun oynayacak vakit bulamadığını söyleyen Kilolo, "Eğer istersek oynamaya gidebiliriz ama sonra yiyecek hiçbir şeyimiz olmaz. Ailemize yardım etmek zorundayız." dedi.

Çocuk işçiliğin yasak olduğunu bilmesine rağmen anne Anne Ndunge, ailenin geçimi için çocuğunun çalışmasına ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Ndunge, "Eskiden bir sivil toplum kuruluşunda çalışan ve sonra ülkeyi terk eden birinin yanında ev yardımcısı olarak çalışıyordum. Şu anda ailemizi doyurmak için daha fazla ele ihtiyacımız var. Köydeki herkes böyle yapıyor, bu bir sır değil." diye konuştu.

Kırsalda durum böyle iken başkent Nairobi sokaklarında da durum farklı değil. Nairobi caddelerinde her gün çocuklarıyla birlikte dilenerek yardım bekleyen birilerine rastlamak mümkün.

Maske değil iş istiyorlar

Salgınla birlikte çocuk işçiliğinin arttığı, pek çok sivil toplum örgütünün yaptığı araştırmalarla sabit.

Afrika Çocuk Suiistimalini ve İhmalini Önleme ve Koruma Ağının (ANPPCAN) ülkenin 4 bölgesinde yaptığı araştırma, pek çok çocuğun okullar kapandıktan sonra bu durumdan olumsuz etkilendiğini ve küçük ücretler karşılığında çalışmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

Çocukların tarlalarda ve inşaatlarda çalışmanın yanı sıra kömür satıcılığı, mahsul toplama gibi işler yaptığının ortaya konulduğu araştırmaya katılanların çoğu, maske, sabun yada hijyen malzemesi yerine salgın sırasında yiyeceğe, giysiye ve eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kenya Proje Koordinatörü Faith Manyalla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütlerinin 2021 yılını çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için mücadele yılı ilan ettiğini, bu yıl sivil kurumlardan özel sektöre, Birleşmiş Milletler ajanslarından hükümete kadar herkesin çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Kenya Ulusal İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020’de salgının başladığı ilk 3 ayda 1,7 milyondan fazla kişi işini kaybetti.