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Dünya Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 asker öldü 6'sı yaralandı
Dünya

Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 asker öldü 6'sı yaralandı

Kenya'da eğitim amaçlı havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 asker hayatını kaybederken 6'sı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:21:00 - 2021-06-24 16:26:35

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 asker öldü, 6'sı yaralandı

Başkent Nairobi'nin Kajiado bölgesinde, sabah saatlerinde düşen askeri helikopterde 23 kişinin bulunduğu ve helikopterin eğitim amaçlı havalandığı belirtildi.
Helikopterdeki 17 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Kenya ordusu, helikopter kazasını doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

 

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