Kenya kahvesinin özellikleri nedir? Aç karna kahve içmek zararlı mı? Kahve içmek için günün en iyi saati!

Kenya kahve nedir?

Kenya'nın volkanik topraklarının bu karakteristiği ve doğal büyüsü Etiyopya kahve kirazlarına sirayet ettiğinden, kaliteli bir Kenya kahvesi çekirdeği doğru kavrulduğunda narenciye ve kuşüzümü yahut yeşil üzüm notalarını bir arada alabileceğiniz çok hoş bir tat sunar size.

Kenya, Afrika kıtasında yer alan, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Somali ve Sudan'a komşu olan bir ülkedir. Volkanik topraklara sahip olduğu için, mineraller bakımından oldukça zengindir. Kenya kahve çekirdekleri, 1700-1800 metre arasında değişen, yüksek kesimlerde bulunan yaylalarda yetişir. Arabica çekirdekleri 160 bin hektarlık bir alanda yetiştirilir, Kasım-Aralık aylarında hasadı yapılır. Kenya, yılda 2 kez hasat yapabilmek için uygun bir konumdadır. Hasat edilen kahve çekirdekleri 36 saatlik bir fermantasyon sürecinden geçer. Bu sayede çekirdeklerin üzerindeki şekerli tabaka ayrılır.

Kenya Kahvesinin Tarihçesi

Kenya kahvesinin hikayesi, ülkenin İngiliz sömürgesine girmesiyle başlar. İlk kahve fidanlarını ülkeye getirenler, misyonerlerdir. 1893 yılında Brezilya'dan gelen kahve bitkisi ekilmiş ve bu bitki Kenya topraklarına kısa sürede adapte olmuştur. İngilizler Kenya'yı sömürgeleştirdikten sonra, tüm mahsullerin kontrolünü ellerine aldı. 1900'lü yılların başında ise Londra'da Kenya kahvesi için alış-satış ofisi kuruldu. Kenya 1960'lı yılların başında İngilizlerden bağımsızlıklarını kazandı. Kenyalıların cesareti sayesinde çiftçiler kahvelerini özgürce üretmeye başladılar. Kenya topraklarında her yıl yaklaşık 60 milyon kg kahve çekirdeği üretilir. Üretimin %95'i ise diğer ülkelere ihraç edilerek ülkenin ekonomisine katkı sağlar.

Kenya Kahvesinin Özellikleri Nelerdir?

Kenya kahve çekirdekleri, dünyanın en kaliteli çekirdekleri arasında yer alır.

Kenya kahvesi 3 farklı boyuta sahiptir. Bunlar E (elephant), PB (peaberry) ve AA.

Kenya AA kahvesi, kahve piyasasında en çok bulunan kahve türüdür.

AA kahvesi, dünyanın en parlak çekirdekleri arasında değerlendirilir ve kahve uzmanları tarafından çok fazla talep görür.

AA kahvesi, kırmızı meyveler, kuru üzüm ve narenciye aromalarına sahiptir.

70'ten fazla filtre kahve seçeneği arasından damak tadınıza en uygun kahve çekirdeklerine sahiptir.

AA kahvesinin kavrulma işlemi, orta ayarda yapılmalıdır.

Tadı ve aroması yoğundur. İçinde farklı bitkilerin yağları da bulunur.

Kenya Kahvesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle içme suyunu cezvede ısıtın.

Su ısındıktan sonra french pressi sıcak su ile birlikte çalkalayın. Bu işlem, kahve sıcaklığının korunmasını sağlar. French pressin içerisine 1 yemek kaşığı orta incelikte çekilmiş Kenya kahvesi koyun. Kahvenin üzerinde yavaş yavaş sıcak suyu gezdirin. Sıcak su, kahve taneleri ile temas etmelidir. Bu işlemi acele etmeden, mümkün olduğunca yavaş bir şekilde yapın. Kahveyi ortalama 6 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra, süzerek afiyetle içebilirsiniz. Yoğun ve sert tatlardan hoşlanmıyorsanız, süzdükten sonra içerisine ılık süt ilave edebilirsiniz.

Aç karna kahve içmek zararlı mı? Kahve içmek için günün en iyi saati!

Bazı araştırmalar, aç karnına içilen kahvenin iyi bir fikir olmadığını, hatta bazı sağlık problemlerinizin sebebi olduğunu söylüyor. Peki aç karnına kahve içmenin zararları nelerdir? Kahvenin yanında ne tüketilmeli? Kahve günün hangi saatinde içilmeli? Aç karna kahve içmek zararlı mı? Aç karna filtre kahve içmek ve tüm detaylar...

1. Kan şekeriniz aniden yükselebilir

British Journal of Nutrition'da Haziran 2020'de yapılan araştırma, sabahları aç karnına sade kahve içmenin insanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozduğunu ortaya koydu. Önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde bir artış görülmedi. Kan şekeri seviyesinin düzenli olması, diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltır. Bu nedenle kan şekeri kontrolünüzü kaybetmek bu hastalıkları tetikleyecektir.

2. Reflüyü tetikleyebilir

Yemeğinizden bir lokma ve bir yudum su aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak için alt yemek borusu sfinkteri açılır. Midenize ulaştığında ise kapanır. Ancak araştırmaya göre kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve tamamen kapanmamasına neden olabilir. Bunun sonucunda mide asidi mideden yemek borunuza tırmanabilir. Yani reflü gelişebilir. Reflünün en yaygın semptomu, göğsünüzde keskin bir ağrı gibi hissedilebilen mide ekşimesidir.

Bununla birlikte, uzmanlara göre, kahve mide asiditesini uyarabildiği için mide ekşimesi riskini de artırır. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji'de Eylül 2020'de yapılan bir çalışmada, günde iki porsiyon kahveyi iki porsiyon su ile değiştiren katılımcıların reflü riskinin azaldığı görüldü. İyi haber şu ki kahvenizle birlikte tükettiğiniz alkali yiyecekler, kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurta, avokado tost veya yulaf ezmesi bu alkali yiyeceklerden bazıları.

Kahve sebebiyle mide ekşimesi yaşıyorsanız, önlem almanızda fayda var. Çünkü uzun süreli reflü, yemek borusu iltihabına ve tedavi edilmediğinde yemek borusu kanserine neden olabiliyor.

3. Gergin hissedebilirsiniz

Kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilir ve tüketildikten sonra 15 dakika ila iki saat arasında bir noktada kan dolaşımında zirve yapar. Yemek yemediyseniz, özellikle lif açısından zengin bir yemek yemediyseniz, etkileri daha hızlı hissedilir. Kahveden sonra gergin ve endişeli hissedip hissetmediğinize bakın. Bu, kahvenizin yanında yemek yiyerek büyük oranda kontrol edebileceğiniz bir durum. Yarı kafeinsiz veya kafeinsiz kahve de yardımcı olabilir. Uzmanlar, gergin kişiler için gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünün aşılmamasını öneriyor.

Araştırmaya göre kortizol seviyeleriniz sabah 7 civarında zirve yapıyor. Kortizol, size enerji artışı sağlayan bir hormondur, bu nedenle uykusuz değilseniz sabahın erken saatlerinde kendinizi nispeten zinde hissedersiniz. Kortizol azalmaya başladığında kahve tüketmeye başlarsanız en yüksek verimi alırsınız. Bu yüzden sabah geç saatte, kahvaltıdan kısa bir süre sonrası kahve için en iyi zaman.

Öte yandan, 14.00'ten sonra kahveden uzak durmalısınız çünkü öğleden sonra ve akşam kahvesi uyku düzeninizi etkileyebilir. Yatmadan altı saat önce alınan 400 miligram kafein, uyku süresini bir saatten fazla azaltıyor.