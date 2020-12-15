  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya, 24 milyon doz Kovid-19 aşı siparişi verdi
Aktüel

Kenya, 24 milyon doz Kovid-19 aşı siparişi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:41:11 -
Kenya, 24 milyon doz Kovid-19 aşı siparişi verdi

NAİROBİ (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifine (GAVİ) 24 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sipariş etti.

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, The Star gazetesine verdiği mülakatta, "Kenya, ülke nüfusunun yüzde 20'sini karşılamaya yetecek 24 milyon doz Kovid-19 aşısını sipariş etti." ifadelerini kullandı.

Amoth, bir dozun maliyetinin 3 dolar civarında olduğunu söyledi.

GAVİ'nin yaklaşık dokuz aşı adayının üreticileriyle anlaşma imzaladığını hatırlatan Amoth, Kenya'nın hangi aşıyı alacağının henüz belirlenmediğini belirtti.

Sağlık Genel Direktörü Amoth, "Aşılanacak ilk kişiler sağlık çalışanları, hastalığa direnci olmayanlar ve yaşlılar olacak." dedi.

Kenya, aşının gelecek yılın başlarında gelmesini bekliyor.

Şimdiye kadar 92 bin vakanın görüldüğü Kenya'da Kovid-19 nedeniyle 1593 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!
Dünya

Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay