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Yerel Kentte vakalar patladı! Valilik harekete geçti, kısıtlamalar geri döndü
Yerel

Kentte vakalar patladı! Valilik harekete geçti, kısıtlamalar geri döndü

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan Kayseri'de kısıtlamalar geri getirilerek yeni tedbirler alındı. Taziye, mevlit, cenaze, nişan yemeği gibi vatandaşları bir araya getiren nitelikteki etkinlikler sınırlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 08:18:00 -
Kentte vakalar patladı! Valilik harekete geçti, kısıtlamalar geri döndü

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kayseri’de 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 97,72'den 142,95'e yükseldi.

Sınırlandırma 30 nisan'a kadar sürecek

Vaka sayısı oranının hızla artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, kafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine; HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine; taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinlikler ile tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar sınırlandırılmasına karar verildi."

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

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