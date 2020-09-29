Kentte gece vakti korkutan patlama
İzmir'de bir evde tüp patlaması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de bir evin teras katında bulunan tüpün patlaması nedeniyle hasar meydana gelirken patlamanın etkisiyle yangın da çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesindeki bir evde tüp patladı. Patlama sonucu hasar meydana gelirken, yangın da çıktı.
Patlama sonrası yangın çıktı
Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama nedeniyle evde yangın çıkarken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Binayı terk ettiler
Patlama nedeniyle ev sakinleri binayı terk etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.