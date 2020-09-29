  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kentte gece vakti korkutan patlama
Yerel

Kentte gece vakti korkutan patlama

İzmir'de bir evde tüp patlaması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 07:49:00 -
Kentte gece vakti korkutan patlama

İzmir'de bir evin teras katında bulunan tüpün patlaması nedeniyle hasar meydana gelirken patlamanın etkisiyle yangın da çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesindeki bir evde tüp patladı. Patlama sonucu hasar meydana gelirken, yangın da çıktı.

Patlama sonrası yangın çıktı

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama nedeniyle evde yangın çıkarken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Binayı terk ettiler

Patlama nedeniyle ev sakinleri binayı terk etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler

Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından hukuksuz bir şekilde çıkarmıştı. Katıldığı bir televiz..
Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay