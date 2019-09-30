Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, şatları neler?

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar hem evlerini hasarlı olup olmadığını kontrol ettiriyor hem de riskli binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi noktasında yoğun talebi söz konusu olmakta. Devlet evini kentsel dönüşümle yenilemek isteyen vatandaşlarla anlaşıp risk oluşturan binalar yıkılıp yenisi yapılıyor. Devlet evleri risk durumunda olan başvuru sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek için vatandaşlara yeni evlerine kavuşana kadar kira yardımı yapıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı ne zaman başlar, ne zaman biter? Kentsel dönüşüm taşınma parası nedir, ne kadar veriliyor? Yıkım kredisi nedir, ne kadar yıkım kredisi veriliyor? Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler?

İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası devlet kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’de 20 yıl içinde 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi planlanıyor. Bu nedenle evini dönüştürmek isteyenlere kira ve taşınma yardımı veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, illere göre en düşük 595, en yüksek 960 lira kira yardımı yapıyor. Riskli yapılarda bulunan hak sahiplerine yapılan kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık değişim oranına göre değişiyor. Riskli alanların ve yapıların kentsel dönüşümle sağlıklı hale getirilmesi amacıyla çıkarılan kanun kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa, bu süre 36 aya kadar yükselebiliyor.

Kira yardımı yapan kurumlar hangileri?

Farklı kişilere farklı kurumlar tarafından sağlanan kira yardımları 2019 yılında desteklerini devam ettirmektedir. Ülkemizde kira yardımı desteği alınabilecek iki farklı kurum bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımları ve dar gelirli vatandaşlar için yapılan kira yardımlarından faydalanılabilecek olan kurumlar merak edilmekte.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen kentsel dönüşüm kira yardımları için başvurular kabul edilmektedir.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Valilik ve Kaymakamlıkların ortaklaşa yürüttükleri projeler ile dar gelirli muhtaç ailelere verilen sosyal hizmetler kira yardımı olmaktadır.

- Belirtilen kurumlara yapılan başvurular değerlendirmeye alınarak şartlara uyum sağlayan başvuru sahiplerine kira yardım destekleri sağlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler?

Evlerinin risk altında olduğu tespit edilmiş olan kişiler Devlet kira yardımı desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunmaktadırlar. Devletten finansal destek sağlamak adına yapılan başvurularda aranan şartlara uyum sağlamak gerekir. Kira yardımlarından faydalanma şekli 2 türlü olmaktadır.

Evlerin yeniden inşa edilmesini sağlayacak yardım desteğinden faydalanmak için yapılan başvurular,

Belirlenecek olan süre boyunca kira yardım desteğinden faydalanmak için yapılan başvurular şeklinde verilmektedir.

Seçeneklerde belirtilen yardım desteklerinin ikisi için müracaat edilemez. Başvuru sahipleri verilen yardımlardan bir tanesini alabilirler. Gayrimenkul sahipleri evlerinin risk altında olduğunu tespit ettirirlerse kiraya çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu durumda devletten kira yardımı almaları mümkün olmaktadır. Kira yardımı alma şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

İkametgâh kira yardımı almanın ilk şartı olmakta ve ikamet edilen bağımsız bölge için devletten yardım alma süresi 18 ay olarak belirlenmektedir.

Kira yardımı başvurusunda bulunan kişilerin ayrıca kredi kullanmamış olması şartı vardır. Kredi kullanmış olan kişilere ayrıca kira yardımı verilmemektedir.

Maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması önemli olmaktadır ve aksi durumlarda kira yardım başvuruları geçerli olmamaktadır.

Yıkım kredisi nedir, ne kadar yıkım kredisi veriliyor?

Yıkım kredisi, 1000 metrekarelik bir yapı için 6 bin lirayı buluyor. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren, 6 ay içinde yıkım işleminin yaptırılıp enkaz kaldırılıyor. Yapım kredisinde ise anlaşmalı bankalar tarafından kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği takdirde bakanlık destek sağlıyor.

Kentsel dönüşüm taşınma parası nedir, ne kadar veriliyor?

Kiracılara 18 ay boyunca kira desteği verilmiyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda olanlara, sadece bir kerelik taşınma yardımı veriliyor. Taşınma yardımı kiracılar için illere göre değişirken, 1.190 ile 1.920 lira arasında, sınırlı ayni hak sahipleri için 2 bin 975 ile 4 bin 800 lira arasında değişiyor.