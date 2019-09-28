Deprem son dakika haberleri: Türkiye, Muğla Bozkurt merkezli 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından önceki gün de İstanbul’da üst üste yaşadığı 4,6 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler nedeniyle adeta diken üstünde. Özellikle de İstanbul’da yaşanan deprem unutulmaya yüz tutmuş deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmaya yetti. Deprem sonrası eski binalarını kentsel dönüşüm ile yeniden yapılması için nelerin yapılması gerektiğini araştırmakta. Peki kentsel dönüşüm için nereye başvurulur, kentsel dönüşüm için gerekli şartlar neler? Kentsel dönüşüm için devlet desteği ne kadar? soruları İstanbul depremi sonrası yoğun bir şekilde sorgulanmakta.

Kentsel dönüşüm başvuruları nasıl yapılır? Özellikle önceki gün yaşanan son deprem vatandaşı harekete geçirdi. Bu işin şakası olmadığı bilinciyle daha güvenli evlerde yaşamak isteyenler, evini nasıl dönüştürmesi gerektiği konusunda bilgi almaya başladı. İnternette arama motorlarında evimi nasıl dönüştürürüm ve izlenecek yol haritası başlıkları en çok aranan konular oldu. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, belediyelerin kapısını çalarak soluğu kentsel dönüşüm masalarında alıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de ziyaretin sıklaştığı adres olarak dikkat çekiyor. Her başvuruyu değerlendirmeye alan CİMER, bu yöndeki talepleri de dikkate alıp vatandaşa Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne başvurmaları yanıtını vermiş bu merkezler ise belediyelere yönlendirmiş.

Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur?

Riskli olduğunu düşündüğünüz bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasını istiyorsanız, ilk olarak yapının riskli olduğuna dair bir raporu almanız gerekiyor.

Bilindiği üzere kentsel dönüşümün ilk koşulu; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, yapının "riskli" olarak tespit edilmesi oluyor.

Kentsel dönüşüm başvuruları nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kapsamında yapının riskli olduğu tespitinin Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Bu kuruluşlara bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.

Kentsel dönüşüm dilekçesi

Kentsel dönüşüm için istenen belgeler neler?

1. Tapu Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin

Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya

Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı

(Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)

6. Vekaletname

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi