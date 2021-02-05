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Yerel Kente izinsiz giren onlarca düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kente izinsiz giren onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Kars emniyeti, kente izinsiz giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:22:00 -
Kente izinsiz giren onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan 52 kişi sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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